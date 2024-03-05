وفاة العديد من اطفال غزة وخطر محدق يداهمهم

2024-03-05 12:30:12 - المصدر: قناة الثامنة

حياة اطفال قطاع غزة باتت في خطر بعد وفاة العديد منهم بسبب الجوع ونقص حاد في الاغذية والادوية، والامم المتحدة تحذر من توسيع حرب غزة لتمتد الى دول العالم. اطفال في قطاع غزة يموتون جوعا بعد رصد نقص حاد في الاغذية والوقود والادوية، والمدنيون وخصوصا الأطفال والطواقم الطبية بحاجة إلى مساعدات معزّزة فورا. منظّمة الصحة العالمية حذّرت من أن أطفالا يموتون جوعا في مستشفيين بشمال غزة ورصدت نقصا حادا في الأغذية والوقود والأدوية، حيث قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في منشور على منصة إكس ان الصورة اصبحت قاتمة وان الشح في الأغذية أدى إلى وفاة عشرة