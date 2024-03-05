السجن 15 سنة بحق مدير حسابات مديرية تنفيذ النجف السابق

2024-03-05 12:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر قضائي، يوم الثلاثاء، بصدور حكم بالسجن 15 سنة بحق مديرية تنفيذ النجف السابق لإدانته بالاختلاس المالي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن جنايات النجف تصدر حكماً بالسجن 15 عاماً بحق المدان مدير حسابات مديرية تنفيذ النجف السابق وفق احكام المادة 315 لقيامه بتنظيم صكوك وهمية و اختلاس مبالغ مالية.

وتنص المادة 315 من قانون العقوبات العراقي النافذ على ما يأتي: (يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة اختلس او اخفى مالاً او متاعاً او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد في حيازته).