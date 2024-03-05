رغم الإصابات .. النجف يسعى الى كسب نقاط مباراة نوروز

2024-03-05 12:48:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واع - حيدر فرمانيلتقي فريق النجف مساء اليوم الثلاثاء بضيفه القادم من الشمال نوروز لحساب الجولة الـ(17) من دوري المحترفين الكروي للموسم الحالي (2023-2024).وقال مساعد مدرب نادي النجف الاشرف عدي عمران في تصريح خاص لوكالة الانباء العراقية (واع): إن " فريقنا رفع شعار الفوز في كل مباريات دوري المحترفين عاداً هذه المباريات على انها مباريات كؤوس، وأن النتيجة مهمة جداً ،لاسيما أن المباراة ستقام في ملعبنا وبوجود جماهيرنا ".وأضاف أن " استعدادات الفريق كما في كل مباراة بالرغم من وجود إصابات بين صفوف الفريق ،لكننا مستعدون لمواجهة فريق نوروز الذي يعد من الفرق الصعبة ويمتلك لاعبين جيدين، والدليل على ذلك نتائجه التي حققها مؤخراً والمركز الذي يحتله في سلم الترتيب العام".وأوضح أن"هذه المباراة لها طعم خاص بعد الانتقالات الشتوية والتغيرات الاخيرة التي طرأت على الفريق، وهو ما يشكل دافعاً قوياً للاعبين لكي يظهروا بمظهر لائق امام جمهورهم المتحمس لرؤية لاعبيه من جديد في ملعبهم وتحقيق نتيجة ايجابية، مؤكداً أن الطموح هو تحقيق الانتصار وكسب النقاط الثلاثة ".