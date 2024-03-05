2024-03-05 12:48:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الثلاثاء (5 آذار 2024)، عن وجود 220 قضية بحق زعيم كتلة الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد بسبب ملفات فساد وتزوير واحتيال على المواطنين في مناطق الاقليم.

وقال كريم لـ "بغداد اليوم"، إن "كتلة الجيل الجديد وزعيمه شاسوار عبد الواحد توجد بحقهم 220 قضية في الإقليم ومحاكم السليمانية بسبب الفساد والتزوير والاحتيال على المواطنين".

وأضاف، أن "هؤلاء يحاولون الصعود في الانتخابات من خلال اتهامهم للآخرين، وعليهم إصلاح انفسهم ومحاربة فسادهم المفضوح للقاصي والداني وخاصة شاسوار عبد الواحد وأشقائه".

وأشار، إلى أن "النائب السابق عن كتلة الجيل الجديد كاظم فاروق تعرض للتسمم ويوم أمس تحدث في فيديو كشف فيه أنه، في وقت سابق قام بكشف ملف فساد يتعلق بشركات الاتصال وخطورتها وخاصة قضية الأبراج، ولكن تم إخفاء هذا الملف من قبل مالك قناة NRT شاسوار عبد الواحد الذي حصل على مبالغ كبيرة من تلك الشركات".

وتابع، أن "الاتهامات من قبل كتلة الجديد بأن إقليم كردستان يهرب الدولار إلى تركيا هي اتهامات باطلة وكاذبة".

وفي (29 تموز 2019)، اصدرت محكمة تحقيق السليمانية، امرا بالقاء القبض على رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، مخولة الاجهزة الامنية اعتقاله وتسليمه للقانون.

واشار كتاب لمحكمة السليمانية الى انها اصدار قرار بالقاء القبض على رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد وفقا للمادة 456 من قانون العقوبات العراقي.

وجاء في الكتاب ان المحكمة لهذا الغرض تكلف الاجهزة الامنية بالقاء القبض على عبدالواحد لتسليمه للقانون.

ويتم تداول اصل المادة بكثرة في العراق كونه مرتبطة بعمليات فاسدة وتوصيف صاحبها بـ"56" اختصارا للمادة 456 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.







