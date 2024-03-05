2024-03-05 12:54:02 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة - واعأصدرت قيادة شرطة كربلاء المقدسة، اليوم الثلاثاء، توجيهات استعداداً لشهر رمضان مبارك.وذكر بيان للقيادة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "القيادات الامنية في محافظة كربلاء المقدسة عقدت مؤتمراً أمنياً موسعاً حضره قائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي وقائد الشرطة اللواء احمد علي زويني وعدد من مديري الاجهزة الأمنية والاستخباراتية وآمري المحاور وممثلي العتبتين الحسينية والعباسية وهيئة الحشد الشعبي" .واوضح، أن "المؤتمر ناقش استعدادات الأجهزة الأمنية لشهر رمضان المبارك، حيث تضمن عرضاً مفصلاً ودقيقاً عن كل محور وشرح المهام والواجبات من اجل تنفيذها على ارض الواقع بالشكل الذي يضمن توفير أقصى درجات الحماية للمواطنين".وأضاف البيان، أنه "تم التأكيد على تأمين الحماية لدور العبادة والأماكن الترفيهية والحدائق والمتنزهات التي تقصدها الأسر بعد الإفطار وتأمين الفعاليات الرياضية التي سوف تقام في الملاعب المحلية".واكد، على "تنفيذ اوامر القبض بما يسهم في الحفاظ على الأمن المجتمعي وتنفيذ القانون ووجوب المحافظة على أمن كربلاء المقدسة واستقرارها وعدم السماح للمجرمين بتنفيذ مآربهم الدنيئة لكي تبقى هذه المدينة تنعم بالأمن والأمان وفي جميع الأوقات" .