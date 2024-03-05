2024-03-05 13:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الثلاثاء، أن أغلب طلبة الجامعات اتجهوا للتوظيف بالقطاع الخاص، فيما أشار الى أن مبادرة إنشاء منطقة التعليم العالي العربية لاقت ترحيباً كبيراً من الاتحاد.

وقال العبودي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قرار احتضان اجتماعات اتحاد جامعات الدول العربية في بغداد، مهم واستراتيجي"، مبينا أنه "على هامش الاجتماعات عقدت لقاءات ونتاجات للجامعات العراقية سواء الحكومية او الخاصة".

وأضاف أن "الحاضرين العرب، اطلعوا على النتاجات والبحوث العلمية التي حملت الفكرة الاساسية لها بأن يكون التوظيف ليس فقط بالجانب الحكومي، وإنما للقطاع الخاص نصيب كبير وحسب سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي ركزت على التوظيف بالقطاع الخاص"، منوها بأن "اغلب الجامعات اتجه طلابها بالوظيفة نحو القطاع الخاص".

واعرب، عن "شكره لوسائل الاعلام على تغطية اجتماعات اتحاد جامعات الدول العربية"، لافتا الى أن "هذا النجاح لا ينسب للوزارة فقط وإنما للعراقيين كافة، حيث شاهد الاشقاء العرب الاستقرار الامني للبلاد وحفاوة الشعب العراقي".

وبشأن طرح مبادرة لانشاء منطقة التعليم العالي العربية، ذكر وزير التعليم، أن "مشتركات عديدة تربط الدول العربية، ومن منطلقها قدمنا مقترحاً لانشاء منطقة التعليم العالي العربية تهتم بمسألة التعليم والبحث العلمي وتبادل الدراسات، فضلا عن التؤامة بين الاساتذة والجامعات"، مشيرا الى أن "اتحاد الجامعات العربية رحب بفكرة المبادرة وستتم دراستها استعداداً لاطلاقها".