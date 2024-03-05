تربية المثنى تعلن أسماء الفائزين بالتعيين والاحتياط على عقود وزارة التربية

2024-03-05 13:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن أسماء الفائزين بالتعيين والاحتياط على عقود وزارة التربية.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "مديرية تربية المثنى أعلنت أسماء الفائزين بالتعيين والاحتياط على عقود وزارة التربية في المحافظة"، لافتاً الى أن "التقديم والاعتراض سيكون على الرابط الالكتروني ولمدة ( 15 ) يوماً".التقديم هنا