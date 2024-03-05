وزير الداخلية: قضينا على موضوع التعذيب في التحقيقات بشكل تام

2024-03-05 13:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير الداخلية عبدالامير الشمري، اليوم الثلاثاء (5 آذار 2024)، أنه تم القضاء على موضوع التعذيب في التحقيقات بشكل تام، فيما بين ان القضاء يعترف بالادلة المادية والرقمية فقط.

وقال الشمري في كلمة له خلال ملتقى الرافدين بالعاصمة بغداد وتابعتها "بغداد اليوم"، إنه "قضينا على موضوع التعذيب في التحقيقات بشكل تام، والقضاة لا يتعاملون مع الاعترافات القسرية بل يعتمدون على الادلة المادية والرقمية".

واضاف، أن "اتخذنا قرار باعادة تأهيل متعاطيّ المخدرات بعدم ارسالهم للسجون بل للمصحات القسرية"، لافتاً الى أنه "نمتلك منظومة كاميرات لمتابعة العجلات وفق ارقام العجلة وهي تساعد كثيراً في كشف الجرائم".

واشار الى، أنه "شاركنا في مؤتمر وزراء الداخلية العرب في تونس وتم تعيين احد ضباطنا لرئاسة المكتب العربي في بغداد وتم تعزيز الجهود لمكافحة المخدرات"، مبيناً أنه "خلال الشهرين الماضيين القينا القبض على 70 تاجر مخدرات دولي".

وتابع، "حصلت مكاشفة بيننا وبين المسؤولين في دول المنطقة حول موضوع دخول المخدرات من دولهم الى العراق وهنالك تعاون كبير من اجل الحد من هذا الخرق"، مؤكداً أن "عام 2023 شهد انخفاض في معدلات الجريمة، وهذا الامر لم يأتي اعتباطاً بل جاء نتيجة العمل الدؤوب بين وزارة الداخلية والقضاء العراقي".

وأكمل: "خلال عام 2023 كان احد اهم بنود البرنامج الحكومي هو تسليم الملف الامني من وزارة الدفاع الى وزارة الداخلية، واستلمنا 5 محافظات وهي بابل والديوانية والنجف وواسط والمثنى".



















