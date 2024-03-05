صدور حكم بالحبس البسيط بحق "جوانا الأصيل" بتهمة المحتوى الهابط

2024-03-05 13:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أصدرت محكمة جنح الكرخ، اليوم الثلاثاء (5 آذار 2024)، حكمًا بالحبس البسيط بحق "جوانا الأصيل" بتهمة المحتوى الهابط.

واشارت وثيقة صادرة من محكمة جنح الكرخ حصلت "بغداد اليوم"، على نسخة منها الى "قرار المحكمة بحق المدانة ( ياسمين محمد حسين ساجت) بالحبس البسيط لمدة أربعة أشهر مع احتساب موقوفيتها للفترة من 2024/2/24 ولغاية 2024/3/4 استنادا لأحكام المادة (403) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل لارتكابها الفعل الفاضح والمخل بالحياء العام".



