وزير الداخلية: لا توجد عمليات تهريب سلاح عبر الحدود مع سوريا

2024-03-05 13:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، عن تسلم الوزارة مسؤولية 5 محافظات، مشيرا الى أن التقييم كان ناجحاً، فيما اكد عدم وجود عمليات تهريب السلاح عبر الحدود مع سوريا.

وقال وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، خلال لقاء ضمن فعاليات ملتقى الرافدين وحضره مراسل وكالة الانباء العراقية (واع): إن "مؤتمر وزراء الداخلية العرب مهم، حيث عقد بحضور جميع الوزراء العرب"، مبينا أن "المؤتمر له مكاتب في جميع العواصم العربية، إضافة الى وجود جهاز تدريبي مختص بالتدريب والبحوث وتبادل الخبرات".

وأضاف: "حضرنا في تونس لمدة يومين، وتم الاتفاق على عدد من الأمور ومنها مكافحة المخدرات"، لافتا الى انه "قبل عقد المؤتمر في تونس، عقد مؤتمر إقليمي في عمان مع عدد من الدول وركز على مكافحة المخدرات والحدود بين البلدان".

وبشأن مكافحة المخدرات، اكد الشمري "عقد مؤتمر إقليمي في بغداد حضره مدراء أجهزة مكافحة المخدرات"، لافتا الى ان "الكثير من الحبوب المخدرة تدخل عبر الحدود".

وتابع أن "اهم نقطة في مكافحة المخدرات معالجة موضوع الحدود الدولية"، لافتا الى انه "خلال شهرين من عام 2024، تم القبض على 70 تاجر مخدرات".

وبين أن "موضوع تبادل المعلومات وتسليم أسماء المطلوبين سوف يعزز التعاون بين البلدان".

وذكر أنه "تم ضبط 95 بالمئة من عمليات التهريب في سوريا، ولا توجد عمليات تهريب السلاح عبر حدودها".

وأكد أن "هناك مصحات قصرية، واستحصلنا موافقة مجلس الوزراء، وتم تأهيلها واعتبار المتعاطي ضحية"، موضحا أن "هذه المراكز تتم بالشراكة مع وزارة الصحة".

وذكر أن "التعذيب في التحقيق تم انهاؤه، وقد تكون هناك بعض الحالات، ولكنها لا ترتقي الى الظاهرة"، لافتا الى أن "ابوابنا مفتوحة امام جميع المواطنين".