حقيقة تعرض مقر شركة توتال الفرنسية في البصرة إلى هجوم مسلح

2024-03-05 13:48:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أوضحت شركة النفط البصرة، اليوم الثلاثاء (5 آذار 2024)، حقيقة تعرض مقر شركة توتال الفرنسية بالمحافظة الى هجوم مسلح.

ونفت الشركة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ما تداولته بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي من تعرض مقر شركة توتال الفرنسية في حقل أرطاوي إلى إطلاق نار من قبل مجموعة مسلحين".

ودعت الشركة، بحسب البيان "وسائل الإعلام الى اعتماد الأخبار من مصادرها الرسمية الموثوقة".



