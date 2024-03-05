2024-03-05 13:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

بات الوضع في قطاع غزة الذي يتعرض لضربات الاحتلال الصهيوني، منذ اكثر من اربعة اشهر، مأساويا نتيجة لانقطاع الخدمات ونقص المياه والغذاء والدواء، ما تسبب بارتفاع اعداد الشهداء الى اكثر من 30 الف شهيدا واكثر من 100 الف اصابة، فيما بات الجوع يخيم على الوضع الداخلي. وتحوّل قسم الحضانة ورعاية الأطفال والخُدَّج في «مستشفى كمال […]

ظهرت المقالة “الجوع” يواصل حصد الأطفال في غزة ومستشفيات القطاع تتحول الى “ثلاجة ” موتى أولاً على ايرث نيوز.