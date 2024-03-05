2024-03-05 13:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري، اليوم الثلاثاء، إمكانية المضي بجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب رغم رفع دعوى على الجلسة، وفيما بين أن بامكان الدوائر الفرعية بالاقليم التنسيق لتوطين رواتب موظفيها، اشار الى أن الدستور انشأ المحكمة وحدد اختصاصاتها بموجب المادة 93 منه. وقال العميري في تصريح تابعته ايرث نيوز، إن “عدم تشريع […]

ظهرت المقالة تصريح جديد من رئيس المحكمة الاتحادية حول انتخاب رئيس البرلمان وتوطين رواتب كردستان أولاً على ايرث نيوز.