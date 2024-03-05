التجارة: الحكم على النائب هادي السلامي بالسجن 6 أشهر بتهمة التشهير والإساءة للوزارة

2024-03-05 13:54:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن صدر حكم على النائب هادي السلامي بالسجن 6 أشهر بتهمة التشهير والإساءة لها.وقالت الوزارة في بيان، تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة اصدرت اليوم، قرارها المتضمن الحكم على النائب هادي حسن السلامي بالحبس وغرامة مالية وفق احكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي، وذلك عن اصطناعه واستخدامه محرر مزور نسب الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي والذي تبين فيما بعد انه مزور بهدف التشهير والاساءة الى سمعة الوزارة ورموزها وتضليل الرأي العام من خلال تقديم تلك المحررات المزورة لجهات حكومية بالاضافة الى تداولها من خلال وسائل الاعلام".ونفت "ما تداولته وسائل الاعلام العراقية من ان الحكم على النائب هادي السلامي بدعوى تشهير ضد السلة الغذائية"، مشيرة الى ان "ماورد بالحكم الصادر بحق النائب كان وفق احكام المادة 331 ق ع التي تتعلق بمخالفة النائب لواجبات وظيفته بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب آخر او على حساب الدولة ولا تتعلق بموضوع التشهير نهائيا وان موضوع التشهير لاتزال الاجراءات القضائية فيه مستمرة بمعزل عن هذه الدعوى".وتابع، ان "الوزارة تحتفظ بحقها في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء اصطناع واستخدام تلك المحررات".