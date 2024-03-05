2024-03-05 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعكشف مدرب المنتخب الوطني برفع الأثقال عمار يسر، اليوم الثلاثاء، عن آخر استعدادات الرباع علي عمار للمشاركة في الدورة الأولمبية المقبلة التي ستقام في باريس (2024).وقال يسر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاستعدادات جارية على قدم وساق من أجل الوصول إلى الجاهزية التامة قبل الدخول في غمار منافسات الدورة الأولمبية"، مبينا أن "الرباع علي عمار ينتظم الآن في معسكرٍ تدريبيٍ بتايلند قبل المشاركة في البطولة التأهيلية التي ستقام هناك في الأول من شهر نيسان المقبل".وأضاف أن "اللاعب أصبح بشكل رسمي من ضمن عشرة رباعين تأهلوا إلى الدورة الأولمبية في منافسات وزن (+ 109 كغم)"، موضحاً أن "الاجتماع الذي جمعه والأمين العام للجنة الأولمبية هيثم عبد الحميد، بما يخص برنامج الإعداد للمرحلة الأخيرة قبل المشاركة في الأولمبياد، تم الاتفاق فيه على اختيار فرنسا أو إسبانيا لاستكمال البرنامج ضمن الخطــة الموضوعة من قبل لجنة الإعدادي الأولمبية لتحضير الأبطال، ويستمر حتى موعد انطلاق الأولمبياد".