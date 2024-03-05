بافل جلال طالباني: مصرون على تصحيح مسار الحكم الحالي

2024-03-05 14:06:12 - المصدر: قناة الثامنة

اكد رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني، اصرارهم على تصحيح المسار الحالي للسياسة والحكم. وقال طالباني في بيان بمناسبة الذكرى الـ33 لانتفاضة شعب كوردستان ان الأهداف التي أريقت في سبيلها الدماء الزكية لشهدائنا، لم تتحقق بالشكل المطلوب، والخدمات والاوضاع الحالية ليست كما كنا نتأملها. وتعهد طالباني بتصحيح ماسماه بالمسار الخاطي للسياسة والحكم، وصون الكيان الدستوري للكورد في مركز القرار السياسي ببغداد. واشار الى اتخاذ خطوات فعالة من أجل حياة ومعيشة شعبنا، ونتائجها واضحة للعيان، مشددا على حماية المصالح العليا والوطنية وحماية أرض كوردستان. نص البيان: أيها المواطنون الأعزاء يا جماهير رانية ومنطقة رابرين الشرفاء نستذكر اليوم باعتزاز، الانتفاضة التاريخية