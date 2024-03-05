2024-03-05 14:30:03 - المصدر: واع

الديوانية - واع- صفات العزاوينظم قصر الثقافة والفنون في محافظة الديوانية، وبالتعاون مع مديرية تربية القادسية، اليوم الثلاثاء، مهرجاناً تراثياً بمناسبة يوم التراث العالمي وبمشاركة واسعة من طلاب المدارس.وقال مدير قصر الثقافة والفنون في محافظة الديوانية، صادق مرزوق، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذا المهرجان يحمل ميزة خاصة، حيث تضمن الاحتفال عدة فعاليات، منها معرض رسم الأطفال تخص الصحة والبيئة، ومعرض للأعمال اليدوية والتراثية التي جسدت التراث الديواني الذي يمتد لعقود من الزمن".بدوره، أكد مسؤول قسم المكتبات في قصر الثقافة والفنون، ماجد البصري، أن "الاحتفال بيوم التراث العربي له أهمية كبيرة، خاصة وأن وزارة الثقافة والسياحة والآثار تولي اهتماماً كبيراً لهكذا مهرجانات".وأضاف، أن "قصر الثقافة والفنون جمع عدداً من طلبة المدارس لإحياء هذا المهرجان، من خلال الفعاليات التي قدموها مثل مسرحية عن التراث وعرض أزياء تراثية ومعرض للفنون التشكيلية".فيما قالت أحدى المشاركات في المهرجان، الطالبة كريمة الطائي: "قد عرضنا الموروث الشعبي مثل (المصخنة) وغيرها من الأدوات التراثية التي انقرضت، للتعريف عليها".وتحدثت الطالبة، بنين الموسوي عن طبيعة مشاركتها في المهرجان، قائلة: إن "مشاركتي كانت عبارة عن أعمال يدوية من الحجر وصناعة الشمع".