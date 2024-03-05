رئيس الوزراء يشدد على أهمية دعم المشروعات المترافقة مع مشروع طريق التنمية

2024-03-05 14:48:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعشدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، على أهمية دعم المشروعات المترافقة مع مشروع طريق التنمية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وفد مؤسسة التمويل الدولية/ IFC، برئاسة نائبة رئيس المؤسسة لشؤون الشرق الأوسط هالة شيخ روحو".واوضح، ان "اللقاء، شهد استعراض مجالات وآفاق التعاون بين العراق والمؤسسة، التي هي إحدى مؤسسات البنك الدولي"، مؤكداً "مضيّ الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية، وإجراءات تحسين البيئة الاستثمارية، فضلاً عن تنفيذ المشاريع المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ودعم القطاعات غير النفطية وتمكين القطاع الخاص".ودعا رئيس الوزراء، "المؤسسة إلى فتح معهد للتدريب في العراق، يتخصص بتطوير العمل المصرفي وإعداد النماذج الاقتصادية للمشاريع، ودعم توجهات القطاع الخاص العراقي في صناعة السمنت والمواد الإنشائية، مع تزايد الطلب إثر المضيّ بمشاريع المدن الجديدة، وكذلك تطوير قابليات الشركة العامة لاقتصاديات الكربون، التي يعمل العراق على تأسيسها".واكد، على "أهمية دعم المشروعات المترافقة مع مشروع طريق التنمية، فضلاً عن استكمال مناقشة الخطط المعدة لتأهيل مطار بغداد الدولي، التي ترعاها المؤسسة".من جانبها، أشارت هالة روحو، الى "استعداد المؤسسة للتعاون مع العراق في جميع المجالات، وثمّنت دور الحكومة في توسعة الإصلاحات، واعتماد مسار يُسهم في تقليل انبعاثات الكربون"، لافتة الى "الاستمرار بالعمل لإنجاز خطط تأهيل وتوسعة مطار بغداد الدولي، ودعم التنمية المستدامة وتعزيز نموّ القطاعات الاقتصادية المتنوعة".