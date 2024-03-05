بينهم امرأة.. القبض على 4 من تجار الآثار والبشر في بغداد وميسان

2024-03-05 15:00:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الثلاثاء (5 آذار 2024)، القبض على 4 من تجار الاثار والبشر بمحافظتي بغداد وميسان من بينهم امراة.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم": "بعملية نوعية واستنادا الى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع من الاطاحة بمتهمين اثنين يتاجران بالآثار في منطقة الاعظمية ببغداد بالجرم المشهود "، مبينة انه "ضبط بحوزتهما تمثال اثري كانا يرومان بيعه".

واكدت، ان "المفارز الميدانية الاخرى استطاعت القاء القبض على احدى المطلوبات للقضاء بتهم الاتجار بالبشر في منطقة السيدية ببغداد، وفق مذكرة قبض صادره بحقها من قانون الاتجار بالبشر حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتسليمهم الى الجهات ذات الاختصاص".

وفي السياق ذاته القت مفارز مديرية استخبارات وامن ميسان التابعة إلى المديرية ذاتها "القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة (٤١/ آثار)، جاء القبض وذلك من خلال تواجده في قضاء العمارة بمحافظة ميسان".