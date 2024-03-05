المجلس الأعلى للشباب يشارك في مؤتمر الأسبوع الزراعي

2024-03-05 15:06:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

شارك المجلس الأعلى للشباب، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر الأسبوع الزراعي المقام على أرض معرض بغداد الدولي، مبينا ان ذلك جاء لتعزيز دور الشباب في معالجة البيئة ووضع البرامج والحلول إزاء تحديات المناخ.

وذكر المجلس في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المجلس الأعلى للشباب شارك في مؤتمر الأسبوع الزراعي المقام على ارض معرض بغداد الدولي لليوم الثالث على التوالي تحت شعار (الريادة التي يقودها الشباب في قطاع الزراعة والأغذية والمناخ) تزامنا مع الأسبوع الزراعي وبالتعاون مع وزارة الزراعة"، مبيناً أن "مشاركته تأتي لتعزيز دور الشباب في معالجة البيئة ووضع البرامج والحلول إزاء تحديات المناخ ويعد المؤتمر حلقة الوصل في تطوير الممارسات الزراعية المستدامة وتعزيز البيئة والمساهمة في الامن الغذائي والقدرة على التكيف مع المناخ".

وأضاف أن "رؤى الشباب تتمثل بتوجيه الإمكانات المستقبلية للقطاعات الزراعية والأغذية والمناخ وتسليط الضوء على التحديات المحتملة والفرص المتوفرة".

وتابع انه "تم استقبال الشباب والحديث حول طموحاتهم وأفكارهم ومهاراتهم والمقترحات المقدمة من قبلهم لتحقيق الأهداف المنشودة والتي يمكن الوصول إليها وتعزيز أساليب الحياة المستدامة التي تدعم أنشطتهم ودورهم في المجتمع من خلال المشاركة في البرامج والأنشطة التي تسهم في النمو الاقتصادي والابتكار التكنولوجي".