رئيس جامعة بغداد: المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية سيعزز بناء مؤسسات التعليم

2024-03-05 15:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأكد رئيس جامعة بغداد بهاء إبراهيم إنصاف، اليوم الثلاثاء، أن المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية سيعزز بناء مؤسسات التعليم، فيما اشار إلى انه يمثل جسد التواصل مع الجامعات العالمية.وقال إنصاف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "اننا سعداء باستضافة المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في بغداد وتحديدا بجامعة بغداد، والتي تثبت رصانة الجامعات العراقية وتاثيرها بشكل كبير"، مبينا: "اننا سنتحمل مسؤولية الدورة 56 لمؤتمر الاتحاد العام والذي سيكون معززا للنشاط الذي تقوم به وزارة التعليم العالي والدولة العراقية لبناء مؤسسات التعليم والاندماج مع محيطنا الاقليمي والعربي للتأكيد على دورنا في بناء وتعزيز قدراتنا للمستقبل".وذكر ان "التواصل مع الجامعات العربية والعالمية سيعزز من تصنيفات تقييماتنا"، لافتا إلى أنه "يعتمد على مدى قدرة الجامعات العراقية للاستفادة من هذه الفرصة للتواصل مع نظيراتها".وأكد أن "هذه البادرة نعتبرها الجسر الذي يمكن الجامعات العراقية للتواصل بسهولة مع الجامعات العربية لتحقيق الفائدة لمصلحة الطرفين ومن ضمنها زيادة الاعتراف وتحسين التصنيف الدولي للجامعات".