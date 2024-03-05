محافظ النجف يبحث مع السفير الإسباني آفاق العمل المشترك

2024-03-05 15:06:01 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واعبحث محافظ النجف الأشرف يوسف مكي كناوي مع السفير الإسباني لدى العراق پيدرو مارتينيز اڤيال، اليوم الثلاثاء، عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية والتجارية وسبل التعاون المشترك.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمحافظة النجف تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "كناوي أعرب عن اهتمامه بالعمل المشترك على جميع الأصعدة بما يحقق مصالح البلدين"، مؤكداً أن "النجف الأشرف تعد من المحافظات المتطورة اقتصاديا وتجاريا".وأشار إلى "وجود علاقات اقتصادية مباشرة مع كبريات الشركات العالمية والدول الاقتصادية المتطورة، نتيجة للتطور الاقتصادي الذي تشهده مدينة النجف الاشرف".من جانبه، أعرب السفير عن "استعداد بلاده لتنفيذ برامج عمل مشتركة مع العراق بهدف تطوير قطاع الاستثمار"، معبرا عن "أمله في وجود تعاون بمختلف المجالات الاقتصادية والعلمية وتبادل الخبرات".