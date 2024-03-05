السوداني يؤشر زيادة الطلب على الإسمنت والمواد الإنشائية في السوق العراقية

2024-03-05 15:06:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أشّر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، زيادة الطلب على الإسمنت والمواد الإنشائية في العراق، لتلبية متطلبات إنشاء المدن الجديدة.

جاء ذلك خلال استقباله، وفد مؤسسة التمويل الدولية/ IFC، برئاسة نائبة رئيس المؤسسة لشؤون الشرق الأوسط هالة شيخ روحو.

وشهد اللقاء استعراض مجالات وآفاق التعاون بين العراق والمؤسسة، التي هي إحدى مؤسسات البنك الدولي، مؤكداً مضيّ الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية، وإجراءات تحسين البيئة الاستثمارية، فضلاً عن تنفيذ المشاريع المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ودعم القطاعات غير النفطية وتمكين القطاع الخاص.

ودعا السوداني المؤسسة إلى فتح معهد للتدريب في العراق، يتخصص بتطوير العمل المصرفي وإعداد النماذج الاقتصادية للمشاريع، ودعم توجهات القطاع الخاص العراقي في صناعة الإسمنت والمواد الإنشائية، مع تزايد الطلب إثر المضيّ بمشاريع المدن الجديدة، وكذلك تطوير قابليات الشركة العامة لاقتصاديات الكربون، التي يعمل العراق على تأسيسها.

وشدد السوداني على أهمية دعم المشروعات المترافقة مع مشروع طريق التنمية، فضلاً عن استكمال مناقشة الخطط المعدة لتأهيل مطار بغداد الدولي، التي ترعاها المؤسسة.

من جانبها، أكدت هالة روحو استعداد المؤسسة للتعاون مع العراق في جميع المجالات، وثمّنت دور الحكومة في توسعة الإصلاحات، واعتماد مسار يُسهم في تقليل انبعاثات الكربون، مشيرة إلى الاستمرار بالعمل لإنجاز خطط تأهيل وتوسعة مطار بغداد الدولي، ودعم التنمية المستدامة وتعزيز نموّ القطاعات الاقتصادية المتنوعة.