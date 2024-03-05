وزارة التجارة تعلن الحكم بالسجن على نائب عراقي

2024-03-05 15:06:11 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت وزارة التجارة،الثلاثاء، عن صدور حكم على النائب هادي السلامي بالسجن 6 أشهر بتهمة التشهير والإساءة لها. وقالت الوزارة في بيان، إن "محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة اصدرت اليوم، قرارها المتضمن الحكم على النائب هادي حسن السلامي بالحبس وغرامة مالية وفق احكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي، وذلك عن اصطناعه واستخدامه محرر مزور نسب الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي والذي تبين فيما بعد انه مزور بهدف التشهير والاساءة الى سمعة الوزارة ورموزها وتضليل الرأي العام من خلال تقديم تلك المحررات المزورة لجهات حكومية بالاضافة الى تداولها من خلال وسائل الاعلام". ونفت "ما تداولته وسائل الاعلام العراقية من ان