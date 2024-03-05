2024-03-05 15:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 30631. وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى إن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيدا و123 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ولا […]

ظهرت المقالة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 30631 أولاً على ايرث نيوز.