2024-03-05 15:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصدرت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن تفاصيل الحكم على النائب هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر، فيما بينت ان الأخير شهّر بسمعة الوزارة وظلل الرأي العام. وذكرت الوزارة في بيان تلقته ايرث نيوز، أنه “بتأريخ 5/3/2024 اصدرت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهه قرارها المتضمن الحكم على النائب هادي حسن السلامي بالحبس […]

ظهرت المقالة اول تعليق من وزارة التجارة حول قرار حبس النائب هادي السلامي أولاً على ايرث نيوز.