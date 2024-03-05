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اول تعليق من وزارة التجارة حول قرار حبس النائب هادي السلامي

اول تعليق من وزارة التجارة حول قرار حبس النائب هادي السلامي
اول تعليق من وزارة التجارة حول قرار حبس النائب هادي السلامي
2024-03-05 15:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصدرت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن تفاصيل الحكم على النائب هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر، فيما بينت ان الأخير شهّر بسمعة الوزارة وظلل الرأي العام. وذكرت الوزارة في بيان تلقته ايرث نيوز، أنه “بتأريخ 5/3/2024 اصدرت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهه قرارها المتضمن الحكم  على النائب هادي حسن السلامي بالحبس […]

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