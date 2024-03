مفوضية الانتخابات تحتضن ندوة تعريفية حول قانون الضمان الصحي في العراق

2024-03-05 15:10:02 - المصدر: مفوضية الانتخابات

انطلاقا من أهمية الضمان الصحي وكونه من أولويات البرنامج الحكومي احتضنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الثلاثاء الموافق 5 اذار2024 ندوة تعريفية لموظفيها عن قانون الضمان الصحي والتي نفذتها وزارة الصحة/ هيئة الضمان الصحي في مقر المكتب الوطني. وشملت الندوة التعريف بقانون الضمان الصحي وكيفية تأمين التغطية الصحية الشاملة للشخص المضمون لتحقيق مبدأ العدالة والتكافل

