مبيعات البنك المركزي العراقي في يوم: 213 مليون دولار معظمها حوالات خارجية

2024-03-05 15:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة، اليوم الثلاثاء لتصل الى 213 مليون دولار مقارنة بيوم امس الاثنين.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 213 مليونا و694 الفا و660 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي".

واضاف مراسلنا؛ ان "معظم مبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 184 مليونا و824 ألفا و660 دولارا مرتفعة بنسبة 84% عن المبيعات النقدية البالغة 28 مليونا و870 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 6 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 16 مصرفا فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 148 شركة.