الإطاحة بشخصين يوهمان المواطنين بالتعيين على ملاك الأمن الوطني في كربلاء

2024-03-05 16:00:02 - المصدر: الفرات نيوز

بإستمارات مزورة.. الإطاحة بشخصين يوهمان المواطنين بالتعيين على ملاك الأمن الوطني

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بناء على معلومات مؤكدة، ألقت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى وبعد استحصال الموافقات القضائية القبض على متهم يوهم المواطنين بالتعيين على ملاك الجهاز مقابل مبالغ مالية، حيث كان المتهم يقوم بعمليات النصب والإحتيال عبر تنظيمه لإستمارة مزورة مدعياً بأنها صادرة عن جهازنا، ويستحصل من ضحاياه مبالغ مالية بنحو (٤٠٠٠) دولار مقابل التعيين الوهمي، ليتم مصادرة ما بحوزته من استمارات.

وفي كربلاء المقدسة، تمكن جهازنا من القبض على منتحل صفة ضابط بجهاز الأمن الوطني يدعي قدرته على تعيين المواطنين على ملاكات أجهزة أمنية وصحية وخدمية مقابل مبالغ مالية.

هذا وتم إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينالا جزاءهما العادل وفق القانون.

جهاز الأمن الوطني العراقي

مديرية العلاقات والإعلام

٥ - آذار - ٢٠٢٤

#الأمن_الوطني_131