2024-03-05 16:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

كشف تقرير لصحيفة “هآرتس” أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سعى إلى التشويش على زيارة وزير الحرب بيني غانتس إلى الولايات المتحدة. ونقل التقرير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “رفض منح الزيارة طابعا رسميا”، وأمر سفير إسرائيل لدى واشنطن، مايك هرتسوغ، بـ”عدم مساعدة غانتس خلال الزيارة، وعدم حضور الاجتماعات التي يعقدها مع المسؤولين الأمريكيين”. وقال مصدر […]

ظهرت المقالة “هآرتس”: كيف حاول نتنياهو التشويش على زيارة غانتس إلى الولايات المتحدة أولاً على ايرث نيوز.