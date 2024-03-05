2024-03-05 16:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت عضو مجلس محافظة البصرة، سارة ظافر الحسيني، اليوم الثلاثاء، عن قرارات صارمة لمنع ارتفاع الأسعار ومكافحة أي محاولات لاستغلال المواطنين. وقلت الحسيني في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “المجلس سيطبق القانون بحزم وسيقوم بمحاسبة كل من يحاول التلاعب بالأسعار”، مشيرة إلى أن “ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لضمان استقرار […]

ظهرت المقالة الحسيني: مجلس محافظة البصرة سوف يتخذ إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار أولاً على ايرث نيوز.