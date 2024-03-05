كوردستان تشرع بتوفير الكهرباء للمدارس  بالطاقة الشمسية

2024-03-05 16:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، توفير الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية لـ60 مدرسة .

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "60 مدرسة في إقليم كوردستان وُفرت لها الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية خلال الكابينة التاسعة لحكومة الإقليم، منها 33 مدرسة على نفقة منظمة يونسيف".

واضاف البيان ان "وزارة التربية تخطط لتوفير الكهرباء لـ 72 مدرسة أخرى بالطاقة الشمسية على نفقة حكومة الإقليم"، مشيرا إلى أن "منظمة يونسيف ستتكفل بتوفير الكهرباء لـ 35 مدرسة أخرى بواسطة الطاقة الشمسية".