2024-03-05 16:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن تمكُّنها من الإيقاع بضابطٍ كبيرٍ في الأمن الوطنيّ مُتلبّـساً باقتراف جريمة الرشوة بمحافظة بابل، مشيرة الى ان العمليَّـة تمَّ تنفيذها بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني.

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "مكتب تحقيق بابل قام بنصب كمينٍ لمُدير أمن (البلدة) حالياً، الذي كان يشغل منصب مدير الأمن الوطنيّ الأسبق في بابل، بعد قيام أحد المُواطنين بتقديم الشكوى بحقّه"، مُبيّـناً أنَّ "المُتَّهم قام بطلب رشوةٍ من المُشتكي مقابل تعيينه في أحد الأجهزة الأمنيَّة".

وأضاف المكتب ان "المُتَّهم اتَّـفق مع المُشتكي على دفع مبلغٍ قدرُه 15 ألف دولار أمريكي لقاء تعيينه، وتمَّ الاتفاق على دفع مبلغ ألفي دولارٍ كمُقدّمةٍ"، لافتاً إلى أنَّ "فريق مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة تمكَّن بالتنسيق مع مفرزة استخبارات بابل من ضبط المُتَّهم مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة".

وذكر انه "تم ضبط 10 أضابير تعيين تعود لمُواطنين في عجلة المُتَّهم والتحرُّز عليها"، موضحا "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة ضبط قضائيَّة، وعرض المُتَّهم رفقة المُبرزات الجرميَّة المضبوطة أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".