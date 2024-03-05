2024-03-05 16:06:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع - حسن الفواز

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن بدء انخفاض أسعار اللحوم تدريجياً، فيما أشارت الى ضبط لحوم مستوردة تباع على انها عراقية.

وذكر مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة رياض الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الفرق الرقابية اجتهدت بالوصول الى ابعد ما يمكن من متابعة السوق باللحوم الحمراء وباقي انواع اللحوم حيث تأشر لدينا خلال هذه الفترة انخفاض متباين بين المحافظات عن بغداد، حيث كان هناك انخفاض ملحوض في محافظة صلاح الدين ، وفي محافظة الانبار ووصل سعر الكيلوغرام لحم العجل بدون عظم 13 الف دينار، فيما وصل سعر الكيلوغرام الغنم الى 18 الف دينار"، مبيناً أن "الاسعار تراقب بشكل يومي من قبل الفرق الرقابية والامنية، إذ تثبت هذه الاسعار بعد فلترتها وارسالها الى مكتب رئيس الوزراء".

وأضاف الموسوي، ان "عمليات الضبط مستمرة لجميع المواد الغذائية من دون استثناء، خشية تهريب مواد السلة الغذائية التي قد لا تصل الى مستحقيها، حيث يتم ضبط هذه المواد من قبل الفرق الرقابية"، مشيراً إلى أن "هناك مواد اخرى تهرب منها مادة الطحين، كما أن هناك مواد فاسدة قد تكون موجودة في المحال او المولات، حيث تم ضبط مواد كثيرة منها غذائية واتلافها بإشراف الجهات الرقابية واحالة المخالفين الى القانون".

وتابع أن "فرقنا الرقابية ضبطت لحوماً تباع على انها عراقية، لكنها بالواقع هي لحوم مستوردة، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية والاصولية بحق هؤلاء بالاشراف والاتفاق مع الجريمة المنظمة والامن الوطني"، مؤكداً "توفر مادة اللحوم بشكل كبير خلال الفترة القادمة".

ولفت إلى أن "ارتفاع اسعار اللحوم بدأ الآن بالانخفاض، وأن أمر ارتفاعه هذا لا يعني حتما أن يكون الامر مرعبا للمواطن لانه توجد بدائل عديدة متوفرة لدى وزارة التجارة في الوقت الحالي، ومنها فتح الاستيراد، ودعم المنافذ من قبل الوزارة، ودعم الفرق الرقابية ومتابعتها، وسيتم حل الامر في الايام المقبلة"، لافتاً إلى أن "وزارة الزراعة قد تسير ايضا بنفس الاتجاه لتجد الحلول، إذ أن المربين عزفوا عن بيع الماشية خلال هذه الفترة لتوفر الحقول وتوفر مادة العشب نتيجة وفرة المياه، لذلك ذهب المربين باتجاه تربية الماشية بدل بيعها ما اسهم بارتفاع الاسعار".