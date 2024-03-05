الهيئة الوطنية توقع إجازة مع شركة عراقية لاستثمار الغاز المصاحب

2024-03-05 16:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الثلاثاء، عن توقيع إجازة مع شركة عراقية لاستثمار الغاز المصاحب، مبينة ان كلفة المشروع بلغت 2.6 مليار دولار بتنفيذ 36 شهرا.

وقال رئيس الهيئة حيدر مكية لوكالة الأنباء العراقية (واع) انه "تنفيذ لتوجيهات رئيس الوزراء لاستثمار الغاز المصاحب وإمكانية خفض استيراد الغاز، تم توقيع الاجازة الاستثمارية لاستثمار الغاز في حقل ابن عمر بالبصرة"، مبينا ان "كلفة المشروع هو 2.6 مليارات دولار بمدة تنفيذ 36 شهراً".

وأضاف ان "هذه الغازات التي تحرق تسبب بمشاكل بيئية على المجتمع ولابد من الاستفادة منها اضافة الى تقليل الاستيراد"، مشيراً إلى أن "استثمار الحقل سيكون على 300 مقمق عبر مرحلتين بواقع 150 مقمق لكل مرحلة، وهذا يعادل ثلث ما يتم استيراد من الغاز".

بدوره، قال رئيس مجموعة شركات ربان السفينة سعد وهيب لوكالة الأنباء العراقية (واع): "هذه هي أول شركة عراقية تستثمر في هذا المجال بدعم من رئيس الوزراء والهيئة الوطنية للاستثمار"، لافتا الى انه "تم توقيع إجازة استثمارية لتطوير حقل غاز ابن عمر".

واعرب عن أمله "من الشركات العراقية الأخرى في هذا المجال السعي لاستثمار الغاز المصاحب".