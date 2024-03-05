2024-03-05 16:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعالتقى القائم بالأعمال المؤقت لسفارة جمهوريَّة العراق لدى ليبيا أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصدّيق الكبير في مدينة طرابلس، فيما أكد على أهمية التعاون المصرفي المشترك.وقال بيان للسفارة العراقية في ليبيا، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع):إن "الصحاف التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصدّيق الكبير في مدينة طرابلس وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات العراقيَّة - الليبيَّة، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، كما استعرض الجانبان مُجمَل الأوضاع السياسيّة والتحدِّيات التي تواجه قطاع الاقتصاد والاستثمار في البلدين".وأكّد الصحاف، على "أهمّيَّة التعاون المشترك بين البنك المركزي العراقي ومصرف ليبيا المركزي وتعزيز العلاقات وتبادل الزيارات بين محافظي البلدين الشقيقين، بهدف التعاون في المجال المصرفي".وبين أن "الحكومة العراقية عملت وبتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على السير بمسار إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز أدواره في بناء اقتصاد العراق"، موضحاً أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين وتحقيقاً لأهداف السياسة الخارجيّة للعراق، يولي تعزيز الشراكات الاقتصادية أولويةً قصوى".من جانبه، "رحَّب محافظ مصرف ليبيا المركزي بالصحاف"، مشيداً "بعمق العلاقات التاريخيَّة التي تربط البلدين الشقيقين"، مُبدياً استعداده لزيارة بغداد في إطار تطوير العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وفقاً للبيان.