المندلاوي: قرار الحكم بحق النائب السلامي "خاضع للتمييز"

2024-03-05 16:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، أن قرار الحكم بحق النائب هادي السلامي خاضع للتمييز ووجهنا الدائرة القانونية بمتابعته بشكل عاجل.وقال المندلاوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "قرار محكمة الكرخ بحق عضو لجنة الزراعة النيابية هادي السلامي "خاضع للتمييز"، وقد وجهنا الدائرة القانونية بمتابعة تمييزه".وأضاف أن "مجلس النواب داعم بشكل كبير لكل القرارات القضائية الساندة للدور الرقابي لمجلس النواب طيلة الفترة الماضية"، داعياً جميع السلطات والجهات المعنية في الدولة العراقية إلى الاستمرار في تمكين السطلة التشريعية من أداء مهامها الرقابية وفقا للدستور والقوانين النافذة والنظام الداخلي للمجلس.