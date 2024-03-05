الحشد يطيح بعنصرين من داعش في نينوى

2024-03-05 16:42:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أطاحت قوة من الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء (5 آذار 2024) بعنصرين من فلول داعش الارهابي في محافظة نينوى.

وذكر بيان لاعلام الحشد تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي، تمكنت بالاشتراك مع استخبارات قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي واستخبارات اللواء 30 بالحشد الشعبي، من القاء القبض على عنصرين في فلول داعش الإرهابي والمطلوبين وفق المادة 4 إرهـاب في محافظة نينوى".

وأشار البيان الى ان عملية الاعتقال "جاءت خلال عملية أمنية نوعية، حيث تمكنت المفارز من القاء القبض على عنصرين بداعش الإرهابي بعد استحصال الموافقات القضائية وقد تم اتخاذ الاجراءات الاصولية اللازمة بحقهما".



