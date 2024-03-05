2024-03-05 16:42:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الثلاثاء (5 آذار 2024)، الإطاحة بشخصين يوهمان المواطنين بالتعيين على ملاك الأمن الوطني.

وذكر الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بناء على معلومات مؤكدة، ألقت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى وبعد استحصال الموافقات القضائية القبض على متهم يوهم المواطنين بالتعيين على ملاك الجهاز مقابل مبالغ مالية".

واوضح، أن "المتهم كان يقوم بعمليات النصب والإحتيال عبر تنظيمه لإستمارة مزورة مدعياً بأنها صادرة عن جهازنا، ويستحصل من ضحاياه مبالغ مالية بنحو 4000 دولار مقابل التعيين الوهمي، ليتم مصادرة ما بحوزته من استمارات".

وأضاف، "في كربلاء المقدسة، تمكن جهازنا من القبض على منتحل صفة ضابط بجهاز الأمن الوطني يدعي قدرته على تعيين المواطنين على ملاكات أجهزة أمنية وصحية وخدمية مقابل مبالغ مالية".

ولفت الى، أنه "تم إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينالا جزاءهما العادل وفق القانون".



