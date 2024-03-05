2024-03-05 17:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

المندلاوي يدعو السلطة القضائية لتعضيد الدور الرقابي للسيدات والسادة النواب وتمكينهم من اداء مهامهم وفقاً للدستور وجه رئيس مجلس النواب بالنيابة، السيد محسن المندلاوي، الدائرة القانونية في المجلس بمتابعة تنفيذ قرار التمييز ضد الحكم القضائي الصادر من قبل محكمة الكرخ بحق النائب هادي السلامي، عضو لجنة الزراعة النيابية، مشدداً على ضرورة تعضيد الدور الرقابي للسيدات […]

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