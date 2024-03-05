2024-03-05 17:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن الإطاحة بشخصين يوهمان المواطنين بالتعيين على ملاكه. وذكر بيان للجهاز تلقته ايرث نيوز، أنه “بناء على معلومات مؤكدة، ألقت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى وبعد استحصال الموافقات القضائية القبض على متهم يوهم المواطنين بالتعيين على ملاك الجهاز مقابل مبالغ مالية، حيث كان المتهم يقوم […]

ظهرت المقالة باستمارات مزورة.. الإطاحة بشخصين يوهمان المواطنين بالتعيين على ملاك الأمن الوطني أولاً على ايرث نيوز.