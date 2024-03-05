2024-03-05 17:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت مصادر أوروبية، الثلاثاء، أن شركة ماكدونالدز للمطاعم، اشترت حقوق التسمية، لدوري بين أقوى دوريات أوروبا لكرة القدم. ووفقا لصحيفة “الصن” البريطانية، حصل مطعم ماكدونالدز على حقوق التسمية للدوري الفرنسي، مما سيعني إن الدوري سيسمى “ماكدونالدز ليغ 1”. وارتبط اسم الدوري بشركة “أوبر إيتس”، وهي شركة توصيل الطعام التابعة لشركة “أوبر”، لخمس أعوام […]

ظهرت المقالة بطولة أوروبية شهيرة تغير اسمها لـ”دوري ماكدونالدز” أولاً على ايرث نيوز.