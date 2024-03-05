مجلس ذي قار للقوات الأمنية: اضربوا بيد من حديد

2024-03-05 17:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن مجلس محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، دعمه الإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة الامنية في المحافظة ضد الخارجين عن القانون.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان "الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس محافظة ذي قار بشأن الأحداث الاخيرة في قضاء الإصلاح والتي ذهب ضحيتها العميد عزيز الشامي مدير استخبارات ومكافحة ارهاب المحافظة، بحضور المحافظ، مرتضى الأبراهيمي وقائد الشرطة اللواء مكي شناع، شددت على دعم الأجهزة الامنية، في حربها لمكافحة الإرهاب العشائري في مدينة الناصرية وضواحيها".

وبين مراسلنا، أن "المجلس شدد أيضا على الضرب بيد من حديد ضد كل الخارجين عن القانون"، مؤكدا أن "حادثة مقتل العميد الشامي ستكون منطلقا في الحرب ضد النزاعات العشائرية، كما سنكون على اتصال دائم بحكومة المركز في بغداد لغرض طلب الإسناد عند أي حادثة تتطلب تدخلها للقضاء عليها".