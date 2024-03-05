الإعلام والاتصالات تصدر اعماما بشأن "السحر والشعوذة" (وثيقة)

2024-03-05 17:06:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، اعماماً الى المؤسسات الإعلامية كافة بشأن "السحر والشعوذة".

وبحسب اعمام للهيئة تلقته "بغداد اليوم"، أنه "وانطلاقا من الدور المهم الذي تضطلع به المؤسسات الإعلامية في التثقيف والتوعية المجتمعية، تدعوكم الهيئة إلى أهمية تخصيص مساحات زمنية من ساعات البث اليومي التسليط الضوء على ظاهرة السحر والشعوذة في العراق والتوعية والتثقيف بمخاطرها على المواطن بصورة خاصة وعلى المجتمع بصورة عامة من خلال بث برامج توعوية يتم فيها استضافة مجموعة من المختصين بهذا الشأن وعرض قصص من الواقع الاشخاص تعرضوا إلى النصب والاحتيال عن طريق الدجالين والسحرة".

وشددت هيئة الإعلام على "ضرورة عدم استخدام المنابر الإعلامية للترويج لأعمال السحر والشعوذة عبر استضافة الدجالين والمشعوذين في برامج وسائل الاعلام المتنوعة".





ورغم الملاحقة الأمنية والعقوبات القضائية التي تصدر بحق ممارسي أعمال السحر والشعوذة، إلا أنها لا تزال منتشرة بكثرة في مناطق عراقية عدة، وتفيد مصادر أمني بان "العاصمة بغداد تضم عشرات المنازل التي تحتوي على ممارسي السحر والشعوذة، وتقصد الفتيات هذه المنازل لـ"التبرك وطلب التعجيل بالزواج، أو حل المشاكل الزوجية"، كما هي الحال في محافظات أخرى.

ووفقاً لمنظمات مدنية وحقوقية، فإن هذه الممارسات تسببت خلال الفترة الماضية بحالات طلاق، ومشاكل اجتماعية وأمنية عدة.

وتستخدم مكاتب السحرة والمشعوذين والدجالين عبارات جاذبة للفتيات تحديداً، مثل "العلاج الروحاني"، و"التنويم الإيحائي"، و"الإدراك فوق الحسي"، و"التأثير عن بعد"، ما يدفع بعض العراقيين إلى تصديق الروايات التي يطرحها هؤلاء، بالرغم من كونها غير علمية، وتحمل تلفيقاً.











