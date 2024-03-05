2024-03-05 17:06:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء (5 آذار 2024)، الإيقاع بضابطٍ كبيرٍ في الأمن الوطنيّ، وضبطه مُتلبّـساً باقتراف جريمة الرشوة في محافظة بابل.

وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة بحسب بيان تلقته "بغداد اليوم"، "بقيام مكتب تحقيق بابل بنصب كمينٍ لمُدير أمن (البلدة) حالياً، الذي كان يشغل منصب مدير الأمن الوطنيّ الأسبق في بابل، بعد قيام أحد المُواطنين بتقديم الشكوى بحقّه"، مُبيّـناً أنَّ "المُتَّهم قام بطلب رشوةٍ من المُشتكي مقابل تعيينه في أحد الأجهزة الأمنيَّة".

وأضاف إنَّ "المُتَّهم اتَّـفق مع المُشتكي على دفع مبلغٍ قدرُه (15,000) ألف دولار أمريكي لقاء تعيينه، وتمَّ الاتفاق على دفع مبلغ ألفي دولارٍ كمُقدّمةٍ"، لافتاً إلى أنَّ "فريق مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة تمكَّن بالتنسيق مع مفرزة استخبارات بابل من ضبط المُتَّهم مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة".

واشار إلى "ضبط (10) أضابير تعيين تعود لمُواطنين في عجلة المُتَّهم والتحرُّز عليها"، مبينا أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة ضبط قضائيَّة، وعرض المُتَّهم رفقة المُبرزات الجرميَّة المضبوطة أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".