استثمار بغداد تؤكد تطبيق استراتيجية لسحب الضغط السكاني من وسط العاصمة

2024-03-05 17:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأكدت هيئة استثمار بغداد، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيضع حجر الأساس لعدد من مشاريع المدن السكنية قريباً، فيما أشارت إلى أن التوجه لإقامة المشاريع خارج المدينة وفق استراتيجية لسحب الضغط السكاني من وسط العاصمة.وقال رئيس هيئة استثمار بغداد علي العطار خلال لقاء له ضمن فعاليات ملتقى الرافدين وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك تحركا وفق منظور الحكومة الجديدة من خلال تطوير الخدمات والاستثمار الامثل للتكنلوجيا"، مبينا أن "مستقبل العراق يفرض علينا التخطيط الأمثل وفق النمو السكاني".وأضاف، أن "التوجه الحالي في ملف الاستثمار في بغداد يقضي وفق استراتيجية مُطبقة بالتوسع خارج المدينة وإنشاء مدن جديدة منها مدينتي الجواهري وعلي الوردي لحلحلة التضخم السكاني داخل العاصمة".وتابع أن "رئيس الوزراء سيضع حجر الأساس لعدد من المدن السكنية قريبا، والمدن المنفذة حديثاً ستتوافر فيه بنى تحتية وخدمات متكاملة ويتم ربطها ببغداد بشبكة طرق".