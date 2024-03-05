فامكو تكشف عن حافلة ذكية مبتكرة من فولفو في الدورة الخامسة لمؤتمر ومعرض النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

2024-03-05 17:24:44 - المصدر: فامكو

حافلة متطورة ومبتكرة لإعادة تعريف مفهوم النقل العام الذكي في دولة الإمارات العربية المتحدة

دبي، - أنشأت شركة الفطيم للآليات والماكينات (فامكو) التابعة لمجموعة الفطيم للسيارات وأحد أبرز موزعي المركبات الثقيلة والتجارية والآليات في المنطقة، سابقة مبتكرة في قطاع النقل العام في دولة الإمارات من خلال إطلاق حافلة فولفو الذكية في مؤتمر ومعرض النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا UITP MENA.

تم تنظيم هذا الحدث هذا العام بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) بالشراكة مع الإتحاد العالمي للنقل والمواصلات العامة، ويحمل شعار "التنقل المستدام وجودة الحياة". ويبرز هذا الحدث أهمية الدور الذي تلعبه دولة الإمارات في مجال الاستدامة والتزامها المتواصل بالعمل المناخي بعد مؤتمر الأطراف COP28 التاريخي الذي اختُتِم بموافقة الإمارات على الانتقال نحو البدائل المستدامة. وقد كانت مجموعة الفطيم الشريك الاستراتيجي للنقل الكهربائي في مؤتمر COP28، حيث قدمت حافلات كهربائية للإستخدام خلال المؤتمر.

خلال مؤتمر ومعرض النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024، خطفت حافلة فولفو الذكية الجديدة الأنظار بفضل تقنياتها المتطورة والتخصيصات المصممة خصيصًا لتلبية متطلبات دولة الإمارات العربية المتحدة. أظهرت فامكو أداءًا استثنائيًا لحافلة فولفو الذكية، مدعومة بأكثر من عقد من الزمان من الاعتماد على موثوقية شاسيهات ونظم الدفع من فولفو في البيئة الإماراتية الحضرية المحفوفة بالتحديات.

في ما يلي أبرز خصائص حافلة فولفو الذكية:

• شاسيه فولفو المبتكر: حافلة فولفو الذكية مزودة بشاسيه B8RLE قوي يتميز بـ 350 حصانًا وناقل حركة جديد من طراز ZF Ecolife II 6AP1420B، مما يضمن الأداء والكفاءة المثلى على طرق دبي.

• أنظمة أمان متقدمة: تتضمن منصة الأمان النشطة لفولفو 3 (VASP3) أنظمة متطورة للمساعدة على القيادة، مما يعزز سلامة وثقة الركاب.

• تجربة قيادة محسّنة: توفر مجموعة عدادات القيادة الرقمية الجديدة من فولفو معلومات سائق بديهية وتصميمًا مريحًا، مما يحسن الراحة والتحكم وراء عجلة القيادة.

• تصميم مستقبلي: بالتعاون مع المصممين الدوليين، تتمتع حافلة فولفو الذكية بمظهر أنيق وديناميكي، وتحدد معايير جديدة لجماليات وسائل النقل العام.

• تكنولوجيا بدون مرايا: مع نظام مراقبة الطرق بزاوية 360 درجة، تضمن حافلة فولفو الذكية رؤية وأمانًا فائقين لكل من الركاب والمشاة.

• بنية من الألومنيوم: صُمم هيكل الحافلة من الألومنيوم، مما يضمن المتانة وسهولة الإصلاح واحترام البيئة.

• نظام تكييف هواء موثوق: مع أكثر نظام تكييف هواء موثوقية وأعلى سعة، تولي حافلة فولفو الذكية الأولوية لراحة الركاب، بغض النظر عن الظروف الجوية.

قال يوسف الرئيسي المدير التنفيذي للشؤون الحكومية وعلاقات المستهلك والصحة والسلامة والأمن والبيئة في مجموعة الفطيم للسيارات: "بوصفهما رائدين في سوق السيارات والنقل، تلتزم كل من مجموعة الفطيم للسيارات وفامكو بإحراز التقدم وتشكيل مستقبل النقل في دولة الإمارات العربية المتحدة. رعايتنا الاستراتيجية والتعاون مع مؤتمر ومعرض النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024 يعكس بوضوح هذا الإلتزام. نتطلع إلى المساهمة بفعالية في المناقشات الحاسمة والمبادرات المركزة على موضوع هذا العام المتمثل في التنقل المستدام وجودة الحياة".

كما أضاف: "تتمتع فامكو بتاريخ طويل من الشراكات الناجحة في مجال النقل مع هيئة الطرق والمواصلات ومختلف الجهات الحكومية؛ شراكة تم ترسيخها بمشاركتنا في مؤتمر ومعرض النقل هذا العام. عرضنا خلال هذحافلتنا الجديدة من فولفو، التي تم تصميمها بالكامل وتصنيعها لتلبية احتياجات النقل التجاري في الإمارات، وهي تشكل تمثيلاً مستمراً لرسالة فامكو في تحديث النقل لمستقبل متصل وأكثر أمانًا واستدامة."

من خلال الكشف عن حافلة فولفو الذكية في مؤتمر ومعرض النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفرقيا 2024، أثبتت فامكو قيادتها في تقديم حلول رائدة تتجاوب مع التطورات في بيئة النقل في دبي.

لمحة عن شركة الفطيم للآليات والماكينات (فامكو):

تأسست شركة الفطيم للآليات والماكينات (فامكو) بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 1978؛ وتقدم خدماتها ومنتجاتها لمجموعة متنوعة من الشركات التجارية وقطاعات النقل والبناء والنفط والغاز والتصنيع والتخزين والقطاعات البحرية. وتتمتع فامكو اليوم بمكانةٍ رائدة وسمعةٍ مرموقة باعتبارها إحدى أبرز شركات قطاع النقل الصناعي في المنطقة.

وتشمل منتجات الشركة الشاحنات والحافلات ومعدات الإنشاءات ومعدات التخزين ومناولة المواد ومولدات الطاقة والمعدات الصناعية والمحركات البحرية، إضافةً إلى تأجير المعدات والمعدات المستعملة والخدمات المالية. وتعتبر الشركة الموزع الوحيد في دولة الإمارات العربية المتحدة للشاحنات والحافلات ومعدات الإنشاءات، كما أنها الموزع الحصري للمركبات الصناعية الثقيلة ذات الشهرة العالمية مثل يانمار ودوسان وهيمونيسيا وإيه جي جي وإس دي إل جي وانجرسول راند ولينده. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.famco-international.com

لمحة عن مجموعة الفطيم للسيارات:

تعتبر الفطيم للسيارات واحدة من خمسة أقسام رئيسية لمجموعة الفطيم التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وهي مجموعة من الشركات المتخصصة بالسيارات، وتوفر عدداً من خدمات السيارات وعلاماتها التجارية الأكثر شهرة في العالم.

وتنشط المجموعة، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، في 10 دول ضمن منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتحظى بدعم حوالي 9 آلاف شريك، وتتنوع خدماتها بين توزيع السيارات الجديدة والمستعملة، والتصنيع، والتأجير، وخدمات ما بعد البيع.

وتقدم المجموعة خدمات تبدأ بسيارات الركاب وصولاً إلى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، والسيارات التجارية، والمعدات الصناعية والإنشائية، والدراجات النارية والرباعيات. وتوفر مجموعة الفطيم للسيارات تجربة متكاملة تركز على العملاء لسائقي السيارات ومشغلي الأساطيل والمقاولين على حد سواء، وتسعى لتبوء مكانة رائدة في مجال حلول النقل المصممة خصيصاً.

لمحة عن مجموعة الفطيم:

تعد "مجموعة الفطيم" التي تأسست خلال عقد الثلاثينيات من القرن الماضي كشركة تجارية، واحدة من أكثر شركات الأعمال الإقليمية تنوعاً ومواكبةً للتطور، ومقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يعمل في "مجموعة الفطيم" أكثر من 33,000 موظف في خمسة أقسام تشغيلية، هي: قطاع السيارات، وقطاع الخدمات المالية، وقطاع العقارات، وقطاع تجارة التجزئة، وقطاع الرعاية الصحية، وذلك في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، عبر شراكات وثيقة مع ما يزيد عن 200 من أفضل العلامات التجارية المبتكرة والرائدة عالمياً.

إن نهج ريادة الأعمال في "مجموعة الفطيم" والتركيز على احتياجات الزبائن وخدمتهم بشكل أفضل، يسهم في نمو أعمال المجموعة وتوسعها. كما تواصل "مجموعة الفطيم" تمسكها بالقيم المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، لإثراء حياة وتطلعات زبائنها يوميًا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكترونيwww.alfuttaim.com