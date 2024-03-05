الكشف عن عقوبة حكم مباراة ريال مدريد وفالنسيا

2024-03-05 17:42:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أخطرت اللجنة الفنية للحكام بالدوري الإسباني، الحكم جيل مانزانو بالعقوبة التي حصل عليها؛ بسبب خطئه في مباراة ريال مدريد وفالنسيا بالجولة 27 من الليجا.

كان الحكم جيل مانزانو، أطلق صافرة النهاية في اللحظة التي قرر خلالها إبراهيم دياز إرسال كرة عرضية داخل منطقة جزاء فالنسيا حولها جود بيلينجهام داخل المرمى.



ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، "أبلغت اللجنة الفنية للحكام، جيل مانزانو بأنها قررت "إبعاده" عن إدارة المباريات لمدة جولتين على الأقل.



وأشارت إلى أن جيل مانزانو لن يتم تعيينه أيضا في تقنية الفيديو خلال نفس الفترة.

وأوضحت أن جيل مانزانو يدرك الخطأ الذي ارتكبه ويتحمل عواقب سوء إدارته لنهاية المباراة.

يذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول الترتيب في الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، ويليه جيرونا ب59 نقطة، ثم برشلونة ب58 نقطة.