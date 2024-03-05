جدلية "الغوص في مشاكل البصرة".. هل يزاحم البرلمان صلاحية مجلس المحافظة؟

2024-03-05 17:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

اعتبر عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة علي المشكور، اليوم الثلاثاء (5 آذار 2024)، أن مجلس النواب هو أعلى سلطة تشريعية ولا يجوز اعتراض أي جهة على تشكيل أي لجنة من المجلس يراد بها النظر في أي ملف.

وقال المشكور لـ"بغداد اليوم"، ان "تشكيل لجنتين اثنتين من المجلس احدهما للنظر بمشاريع الحكومة المحلية بعد مجلس البصرة السابق وقبل انتخاب المجلس الحالي، لا يمكن الاعتراض عليه لان المجلس له الحق بفتح اي ملف يراه مناسبا وفيه مصلحة البلد".

وتابع المشكور ان "اللجنة التي شكلها المجلس بشأن هروب احمد شايع هي الاخرى ستمضي بالنظر في هذا الملف والامر من صلاحيات البرلمان لكن كان الاجدر التواصل بين مجلس المحافظة واللجان المشكلة لمعرفة حيثيات اللجان ولماذا تم تشكيلها ولا يجوز التجاذب بين الطرفين سيما وان الطرفين غايتهم خدمة البصرة واهلها".

وفي وقت سابق، أكد مجلس محافظة البصرة رفضه لقرارات البرلمان بتشكيل لجنتين الأولى للتحقيق في مخالفات حكومة البصرة والثانية للتحقيق في هروب المتهم أحمد شايع، معتبرا إياها تدخلا في عملهم.