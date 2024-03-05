2024-03-05 17:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، اعماماً الى المؤسسات الإعلامية كافة بشأن “السحر والشعوذة”. وبحسب اعمام للهيئة تلقته إيرث نيوز أنه “وانطلاقا من الدور المهم الذي تضطلع به المؤسسات الإعلامية في التثقيف والتوعية المجتمعية، تدعوكم الهيئة إلى أهمية تخصيص مساحات زمنية من ساعات البث اليومي التسليط الضوء على ظاهرة السحر والشعوذة في العراق والتوعية والتثقيف بمخاطرها على […]

ظهرت المقالة وثيقة.. الإعلام والاتصالات تصدر اعماما بشأن السحر والشعوذة أولاً على ايرث نيوز.